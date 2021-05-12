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Жители Тель-Авива провели ночь в бомбоубежищах

08:35
  • среда
  • 12 мая 2021

Сирены воздушной тревоги звучали 8 раз за сутки

Обстановка на Ближнем Востоке продолжает накаляться. Группировки палестинского движения ХАМАС сообщили, что запустили сотни ракет в сторону израильского города Беэр-Шева, сообщает "ТВ Центр".
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Армия Израиля заявляет об ответных ударах по ключевым объектам радикалов в секторе Газа. Во время одной из ночных атак был разрушен восьмиэтажный дом. Жителей в здании в тот момент уже не было. Не выдержало налета израильских ВВС и ещё одно строение в Газе - 13-этажное.

В свою очередь палестинские группы сообщили, что выпустили около 200 ракет, большинство из них предназначалось Тель-Авиву. В городе 8 раз за сутки звучали сирены воздушной тревоги, жители были вынуждены спуститься в укрытия. На некоторое время прекращал работу главный аэропорт Израиля "Бен Гурион".

В результате атаки радикалов начался пожар на участке нефтепровода. Министерство обороны Израиля мобилизует пять тысяч резервистов. В конфликте потери несут обе стороны. Палестина говорит о 35 жертвах налетов, среди них дети, и семи сотнях раненых. Израиль сообщает о нескольких погибших и десятках пострадавших.

Накануне в Лоде - это в 20 километрах от Тель-Авива - произошли массовые беспорядки. Противостояние арабов и израильтян вылилось в поджоги автомобилей, разбитые витрины. Сгорела новая ратуша. Сейчас в городе введено чрезвычайное положение. Сегодня на экстренное заседание из-за ситуации на Ближнем Востоке соберется Совбез ООН.

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