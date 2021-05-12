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Военные защитили два населенных пункта от природных пожаров в Сибири

08:31
  • среда
  • 12 мая 2021

В ряде регионов действует особый режим

Вдвое за сутки выросла площадь природных пожаров в Тюменской области. Сейчас там горит 48 тысяч гектаров. На помощь из Читы в регион направлены двести специалистов Авиалесоохраны. Для их переброски выделен борт МЧС, передает "ТВ Центр".
В Сибири вводят режим ЧС из-за природных пожаров

В регионе продолжают вести борьбу с огнем военнослужащие. Они защитили два населенных пункта. Очаги возгорания находились в 15 километрах от поселков Мизоново и Ожогино, в которых проживает более тысячи человек. Сейчас подразделения тушат пожары  рядом с Орловкой и Бутусово. В области действует режим ЧС.

В полной готовности находятся и сотрудники МЧС Хабаровского края.  В 15 муниципальных образованиях уже введен особый противопожарный режим. За прошедшие праздники спасателям пришлось выезжать на 400 возгораний. К ответственности привлечены три десятка нарушителей.

Сухая и ветреная погода установилась в Новосибирской области. Свои действия при возникновении лесных пожаров отработали военные летчики. Они провели сброс воды с вертолета. В случае ЧП это позволяет оперативно тушить небольшие очаги возгорания и предотвращать распространение огня. 

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