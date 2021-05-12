Российские военные помогли детскому дому в сирийской Латакии

Ему передали электрогенератор

Российские военные провели гуманитарную акцию в детском доме сирийской Латакии. Большинство его подопечных потеряли родителей во время боевых действий, сообщает "ТВ Центр".

В городе частые перебои с электричеством, поэтому занятия в вечернее время приходилось отменять. Главный подарок сотрудников Центра по примирению - электрогенератор, пришёлся как нельзя кстати.

Помимо этого, российские военные привезли в детский дом телевизор, а также раздали воспитанникам мягкие игрушки и сладости. С начала процесса урегулирования в Сирии Центр провел уже около трех тысяч гуманитарных акций.

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