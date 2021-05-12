Картину Бэнкси продали на аукционе в Нью-Йорке за $2 млн

Картина называется "Смейся сейчас, но однажды править будем мы"

Произведение самого загадочного уличного художника современности на торгах в Нью-Йорке ушло с молотка более чем за два миллиона долларов.

В центре внимания оказалась картина британца Бэнкси под названием "Смейся сейчас, но однажды править будем мы". Сюжет не прихотлив - на картоне изображены три обезьяны. Для этого художник использовал баллончик краски и трафарет. Свое творение он создал еще в 2002-м году. Через пять лет его приобрел поклонник творчества Бэнкси из Европы. И вот сейчас она обрела нового владельца. А имя короля граффити вновь у всех на слуху, сообщает "ТВ Центр".

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