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Картину Бэнкси продали на аукционе в Нью-Йорке за $2 млн

08:51
  • среда
  • 12 мая 2021

Картина называется "Смейся сейчас, но однажды править будем мы"

Произведение самого загадочного уличного художника современности на торгах в Нью-Йорке ушло с молотка более чем за два миллиона долларов.

В центре внимания оказалась картина британца Бэнкси под названием "Смейся сейчас, но однажды править будем мы". Сюжет не прихотлив - на картоне изображены три обезьяны. Для этого художник использовал баллончик краски и трафарет. Свое творение он создал еще в 2002-м году. Через пять лет его приобрел поклонник творчества Бэнкси из Европы. И вот сейчас она обрела нового владельца. А имя короля граффити вновь у всех на слуху, сообщает "ТВ Центр".

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Картина "Смейся сейчас, но однажды править будем мы"
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