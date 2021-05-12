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Названы источники кибератак на российские стратегические объекты

08:16
  • среда
  • 12 мая 2021

В числе целей – и разработчики вакцин

Российские объекты, связанные с разработкой вакцин, подвергались кибератакам в 2020 году. Среди целей хакеров также были объекты военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта, государственного управления и финансового сектора, сообщил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
В Кремле назвали тревожной информацию о кибератаках со стороны США

"Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов", - цитирует Сыромолотова РИА Новости.

В конце апреля в МИД уже заявляли об участившихся кибератаках на ресурсы самого внешнеполитического ведомства. Отмечалось, что хакеры используют для атак подсети американских компаний. В Москве предупредили Вашингтон, что попытки США устроить кибератаки на инфраструктуру России не останутся без ответа.

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