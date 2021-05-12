Россияне назвали необходимый для счастливой жизни доход

Больше всего денег нужно москвичам

Россиянам для счастливой жизни в среднем нужно получать 173 тысячи рублей в месяц, показал опрос сервиса SuperJob. При этом самые высокие требования у москвичей, а скромнее всего оказались жители Кирова, Липецка и Оренбурга.

"Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц. Это больше, чем в январе (166 тысяч рублей), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тысячи рублей ежемесячно", - говорится в результатах исследования.

При этом мужчинам для счастья оказалась необходима более крупная сумма, чем женщинам - 192 тысячи и 155 тысяч рублей соответственно. Респонденты в возрасте до 24 лет готовы "ужаться" до 130 тысяч рублей в месяц, тогда как опрошенным от 25 до 34 лет нужно 164 тысячи, от 35 до 44 лет - 198 тысяч рублей, а людям от 45 лет и старше - 195 тысяч рублей ежемесячно.

Также названные суммы меняются в зависимости от региона. Москвичи хотели бы получать в месяц по 224 тысячи, жители Владивостока согласны на 200 тысяч, а петербуржцы заявили сумму в 183 тысячи рублей.

"Самые скромные же притязания - у жителей Кирова (132 тысячи рублей в месяц), Оренбурга (136 тысяч рублей) и Липецка (137 тысяч рублей)", - говорится в исследовании.

Опрос проводился с 14 апреля по 10 мая, в нем поучаствовали 2,5 тысяч человек в возрасте от 18 лет из 541 населенного пункта из всех федеральных округов, в опросе среди жителей городов-миллионников и полумиллионников - по 1 тысяче респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов, передает РИА Новости.

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