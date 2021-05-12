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Желтый уровень погодной опасности объявлен в московском регионе

08:43
  • среда
  • 12 мая 2021

Ожидается сильный ветер, ливень и гроза

Сильный ветер, ливни с грозами ожидаются в 12 мая в Москве и области. Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности, предупреждение действует в течение всего дня.

"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. Синоптики отмечают, что предупреждение о ветре порывами до 15 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье с 9.00 до 21.00 12 мая.

Во второй половине дня, по прогнозам синоптиков, на столицу обрушатся ливневые дожди, прогремят грозы. В условиях облачности дневной прогрев окажется ограничен, дневная температура не превысит 20 градусов.

Днем 13 мая воздух прогреется до 19-21 градуса тепла. Возможны кратковременные дожди и грозы.

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