Запашный рассказал, как купил в зоопарке слона для цирка

Дрессировщик купил слониху на собственные деньги

Эдгард Запашный признался, что несколько лет назад на собственные деньги купил слона для Большого Московского цирка. Дрессировщик рассказал, в какую сумму ему обошлась такая необычная покупка.

Запашный признался, что долгое время мечтал поработать со слонами, но получить этих животных для цирка очень сложно. Например, в Таиланде вопрос вывоза решает лично король. "Надо заключать межправительственное соглашение", - отметил дрессировщик.

Решить проблему помогла счастливая случайность. В зоопарке Ростова-на-Дону родилась слониха, но на содержание еще одного слона в городе не было средств. Животное решили продать – и покупатель нашелся быстро, передает "Русское радио".

"Я купил слона за свой счет. Сделка составила порядка двенадцати миллионов рублей. Я счастлив. Теперь в Большом московском цирке есть слониха. Ей сейчас четыре годика. Надеемся, что в будущем будет потомство, но надо подождать. Слоны начинают размножаться в 12 лет", - добавил Запашный.

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