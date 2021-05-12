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Названы сроки восстановления туризма в Европе

09:35
  • среда
  • 12 мая 2021

2022 год будет "очень и очень интересным"

Туризм в Евросоюзе сможет полностью восстановиться от кризиса не раньше 2023 года. Такое мнение высказал глава Европейской ассоциации по туризму ЕТОА Том Дженкинс. Он предположил, что следующий год будет "очень и очень интересным".

"Я надеюсь, что коронавирус и страхи вокруг него станут воспоминанием. То, что мы будем видеть, - это пробуждение сферы туризма, люди будут начинать путешествовать в реальных масштабах", - сказал Дженкинс в интервью "РИА Новости".

Он полагает, что в следующем году объем туризма составит примерно половину объема докризисного 2019 года. Кроме того, пока сложно оценить нанесенный туристической отрасли ущерб.

Куда больше сомнений у Дженкинса насчет бизнес-туризма. Он может вообще не восстановиться полностью.

"Я думаю, что восстановление значительных объемов бизнес-трафика займет более длительное время. Есть сомнение в том, восстановится ли он когда-либо в принципе. Это не означает, что не будет встреч. Я думаю, они будут. Но я не думаю, что будет такая же необходимость во встречах", - сказал он.

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