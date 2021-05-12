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Антипрививочники призвали носить маски для защиты от вакцинированных

09:30
  • среда
  • 12 мая 2021

Ковид-диссиденты испугались привитых людей

Американские ковид-диссиденты прониклись новыми конспирологическими теориями, согласно которым вакцинированные от коронавируса люди могут быть опасны, а защититься от них можно при помощи масок и социального дистанцирования.

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Приверженцы новой теории уверены, что после прививки люди начинают выделять специальный белок, который может передаваться невакцинированным людям и вызывать у них выкидыши и бесплодие.

"Что-то передается от людей, которым вкололи этот яд, другим, не получившим прививку", - уверен педиатр из Нью-Йорка Ларри Палевски.

Теперь антипрививочники призывают единомышленников соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски, чтобы ненароком не "заразиться" от вакцинированных, передает издание Vice News.

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