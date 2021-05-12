Испания возобновила выдачу шенгенских виз россиянам

Услугу начали оказывать с 12 мая

Выдачу шенгенских виз гражданам России возобновила Испания. Услугу начали оказывать с 12 мая. В опубликованной на сайте визового центра памятке подчеркивается, что для продления двух-, трех- и пятилетних шенгенских виз требуется личное присутствие заявителя.

Центр опубликовал информацию о правилах приема документов на визы типа C, то есть туристические краткосрочные визы. Кроме того, уточняется, что получить разрешение на въезд могут претенденты, у которых до этого была шенгенская виза любой другой страны ЕС. Более того, документы примут у обладателей виз длительностью более года, срок действия которых истек в период с 2018-го по 12 мая 2021 года. А продление годичных виз станет доступно с 1 июня, уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что страны ЕС рассматривают новый порядок въезда в государства Шенгенской зоны. В числе требований, в частности, справка об отрицательном тесте на коронавирус. Предположительно, туристам придется сдавать тест непосредственно перед поездкой.

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