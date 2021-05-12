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Депутат МГД Головченко напомнил россиянам о возможности получить налоговый вычет

10:11
  • среда
  • 12 мая 2021

На это имеет право любой работающий человек

Россияне могут вернуть 13% средств, потраченных на оплату медицинских или образовательных услуг, а также покупку недвижимости и благотворительность. О такой возможности напомнил депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

"Фактически мы имеем право получать некий кешбэк, скидку - только не от магазина, а от государства. Этим нужно пользоваться! Да, все это кажется очень сложным, однако бухгалтерия отлично понимает, что к чему, и все сделает за вас. Главное - подать заявление", - заявил Головченко.

На получение налогового вычета имеет право любой работающий человек. Для этого нужно получить у работодателя справку по форме 3-НДФЛ и обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства. Также нужно добавить документы, подтверждающие расходы.

Однако на все типы налоговых вычетов существуют максимальный размер трат. Например, возврат при покупке недвижимости возможен только на сумму до 2 миллионов рублей, а предел расходов на образование – 50 тысяч рублей.

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