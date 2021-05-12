"Боюсь провокаций": Аршавин объяснил, почему избегает встреч с младшей дочерью

Футболист не доверяет бывшей жене

Футболист Андрей Аршавин заявил, что очень скучает по младшей дочери Есении и хранит ее фотографии в телефоне. Девочка родилась в 2017 году, ребенка спортсмену подарила его бывшая жена Алиса.

Аршавин признался, что тоскует по наследнице, но не может с ней увидеться – экс-супруга препятствует общению отца с ребенком. Сам же Аршавин, по его словам, постоянно думает о дочке.

"Я боюсь провокаций со стороны бывшей жены, поэтому пока не ищу встреч с Есенией. Очень скучаю по ней: она у меня и на аватарке в Whatsapp, и на телефоне. Мне по этому поводу говорят, что дети от Юли, когда мы встречаемся, ревнуют наверное. Но это мой телефон, и я хочу, чтобы фото Есени было на заставке", - заявил Аршавин.

Футболист ушел к Алисе Казьминой от Юлии Барановской, которая родила ему троих детей. Долгое время спортсмен и телеведущая не могли найти общий язык после расставания, но сейчас общение вернулось в норму, заверил Аршавин. "Сейчас отношения между мной, сыновьями и дочкой восстановлены, хотя последние полгода я их тоже мало видел. Недавно побывал на дне рождения у Яны и даже обнялся с Юлией Геннадьевной спустя девять лет", - сказал он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram