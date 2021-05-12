Пять человек пострадали в ДТП с участием полицейского автомобиля в Саратове

Служебная машина столкнулась с маршруткой

В Саратове выясняют обстоятельства ДТП с участием полицейского служебного автомобиля и маршрутного междугороднего автобуса. По предварительным данным, в аварии пострадали пять человек.

"Произошло столкновение служебного автомобиля "Шкода" под управлением сотрудника полиции и маршрутного автобуса "Газель" с 10 пассажирами, следовавшего по маршруту Калининск – Саратов", - сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

За медицинской помощью обратились водитель "Шкоды", водитель "Газели" и трое пассажиров. В отношении сотрудника полиции назначена служебная проверка. Обстоятельства происшествия выясняются, передает ТАСС.

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