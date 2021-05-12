Число пострадавших при стрельбе в казанской школе выросло до 23

Шестеро остаются в реанимации

В Татарстане - день траура по погибшим в результате стрельбы в казанской школе. Жертвами стали семеро детей и двое взрослых - их похоронят в среду. Число пострадавших выросло до 23 человек. Все они в больницах. И сегодня же суд может решить вопрос о мере пресечения для нападавшего.

Врачи продолжают бороться за жизни пострадавших. В детской клинической больнице Казани находятся 20 школьников. Большинство из них уже отошли от наркоза после проведенных операций. Сейчас детей перевели в платы, где о них заботятся родители. Шестеро остаются в реанимации.

Сейчас решается вопрос о доставке в Москву на лечение восьмерых пострадавших. Кроме детей, в казанских медучреждениях находятся трое взрослых, получивших ранения при нападении на школу. В центре переливания крови очереди. Желающие стать донором готовы ждать часами, чтобы помочь. Похожая картина и у мобильного пункта, который отрылся недалеко от больницы.

В результате стрельбы в гимназии погибли семеро детей и двое взрослых. Всю ночь жители Казани несли цветы и игрушки к стихийно образовавшимся вокруг школы мемориалам. Не сдерживали слезы. Зажигали свечи. И просто молча обнимали друг друга, потому что невозможно найти слов, способных унять горе. В Москве и Санкт-Петербурге несут цветы к представительству Татарстана.

Сегодня пройдут похороны погибших при стрельбе в казанской школе. 12 мая в Татарстане - день траура. Территория школы по-прежнему оцеплена. В здании продолжают работать следователи. Стало известно, что криминалисты обнаружили на месте происшествия 29 гильз. При себе нападавший - 19 летний Ильназ Галявиев - имел больше 400 патронов. Есть информация, что в его квартире при обыске нашли компоненты для изготовления взрывного устройства. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция - пожизненное лишение свободы. В среду суд может избрать преступнику меру пресечения.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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