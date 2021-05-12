Мишустин рассказал, сколько россиян привились от коронавируса

Необходимо до конца года сформировать коллективный иммунитет, отметил премьер

Этот год должен стать переломным в победе над коронавирусом, и работа над этим не прекращается ни на минуту. Об этом в среду заявил Михаил Мишустин, представляя в Госдуме ежегодный отчет о работе правительства. Премьер отразил самые важные вопросы социально-экономического развития страны, о многом речь шла в контексте борьбы с пандемией.

Для того, чтобы заслушать отчет правительства сегодняшнее заседание Госдумы начали не в полдень, как обычно, а в 10:00. На Охотный ряд также приехала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сам Михаил Мишустин еще накануне подчеркнул – "предстоит непростой, но откровенный разговор с парламентариями".

Изначально он был запланирован на 21 апреля, но дата совпала с президентским Посланием, поэтому выступление Мишустина в Думе перенесли. Правительство, к слову, уже работает над реализацией президентских поручений. Это выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, родителям— одиночкам и, конечно, компенсация затрат на детский отдых.

"И еще - в этом году родители смогут сэкономить половину стоимости путевки в детский лагерь. До каникул осталось немного времени, поэтому правительство запустит программу уже в этом месяце. Все, о чем говорил выше, касается наших приоритетов в сфере соцполитики, и все свои обязательства мы выполним", - заявил Мишустин.

И все же главная тема отчета — борьба с коронавирусом. 2021 год Мишустин назвал переломным в борьбе с пандемией. Отдельно Мишустин поблагодарил медиков за работу. Россия, подчеркнул премьер, одна из ведущих биотехнологических держав. Оперативно был организован выпуск тест-систем, препаратов и, конечно, разработана первая в мире вакцина. Сейчас их уже 4.

"Уже свыше 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации. Нам необходимо к концу года сформировать коллективный иммунитет. Очень важно, чтобы люди активнее прививались. Как человек, который сам перенес эту болезнь, еще раз хотел бы рекомендовать всем сделать прививку, в первую очередь, старшему поколению, которое более уязвимо перед коронавирусом. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и берегите своих близких", - отметил Мишустин.

Социальной поддержке граждан и бизнеса правительство уделяло первостепенную роль. Прямые выплаты - их получила каждая вторая семья с детьми - льготные кредиты для бизнеса, поддержка рынка труда и занятости. В 17 регионах показатели уже вернулись к докризисному.

Внесение проекта бюджета в Госдуму Мишустин предложил перенести с октября на середину сентября. Чтобы регионы успели подготовить свои предложения. Сам премьер сегодня отметил — он и члены правительства побывали во многих российских субъектах. На местах разговаривал с людьми. Это та самая обратная связь, о которой неоднократно говорил президент.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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