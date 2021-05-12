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После обстрела из Сектора Газа в Израиле вспыхнул нефтепровод

11:55
  • среда
  • 12 мая 2021

Обстановка на Ближнем Востоке продолжает накаляться

Звуки сирен и разрывы снарядов были слышны этой ночью в Израиле и Секторе Газа. Стороны продолжили взаимные ракетные обстрелы. В еврейском государстве загорелся участок нефтепровода. Работу международного аэропорта имени Бен Гуриона пришлось приостановить. В одном из израильских городов введён режим ЧП из-за ожесточённых столкновений арабов с полицией. Обе стороны сообщают о жертвах.

Звуки сирен, хлопки выстрелов. Очередная неспокойная ночь. После операции "Стражи стены", развёрнутой израильскими военными, Палестина подсчитывает ущерб. Удару авиации подверглась жилая башня в Секторе Газе. 13-этажная бетонная конструкция сложилась будто картонка - за считанные минуты. По данным израильских спецслужб, именно здесь, помимо жилых квартир, находился один из офисов политического руководства движения ХАМАС. О готовящемся авиаударе узнали примерно за час до бомбардировки.

Неспокойно и в Израиле. Разрывы снарядов фиксируют сразу в нескольких крупных городах. Сирены воздушной тревоги в приграничных с Палестиной районах не умолкают всю ночь. Одна из ракет поразила нефтепровод Эйлат-Ашкелон, по которому топливо из стран Персидского залива поступает в Европу. Горело так сильно, что зарево пожара можно было наблюдать из любой точки города. Масштабному обстрелу подверглась и экономическая столица Израиля Тель-Авив. По ней выпустили более 130 ракет. Многие снаряды система "Железный купол" смогла перехватить лишь над центром города.

Из-за обстрела временно приостановлена работа аэропорта имени Бена Гуриона - крупнейшего в стране. Рейсы пришлось экстренно переправлять на Кипр. На фоне бесконечных обстрелов как с одной, так и с другой стороны не стихают и масштабные беспорядки. Из-за ожесточённых столкновений между палестинцами и израильской армией в Лоде объявлено чрезвычайное положение. Мэр назвал обстановку в городе гражданской войной. Арабо-еврейский конфликт, который с новой силой разгорелся в понедельник, уже принёс огромные потери обеим сторонам. Лидеры движения ХАМАС заявляют: сопротивление прекращать не планируют.

В Израиле движение ХАМАС считают террористической организацией. На переговоры идти не намерены. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху свою позицию озвучивает весьма чётко.

"Мы будем жёстко действовать против всех тех, кто пытается атаковать граждан Израиля или государство Израиль. Они сжигают дома, машины, синагоги. Они причиняют вред гражданам и полицейским. Очевидно, что мы не можем спокойно относиться к тому, что они себе позволяют. Ни одна страна не будет с этим мириться. Мы - не исключение", - сказал он.

Углы арабо-еврейского конфликта в среду попытаются сгладить в ООН. Совет Безопасности соберётся на экстренное совещание.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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