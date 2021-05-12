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Медведчук назвал обвинения против него политической расправой

11:52
  • среда
  • 12 мая 2021

Дать оценку действиям Киева призывают Европарламент

Украинский политик Виктор Медведчук назвал выдвинутые против него обвинения политической расправой. Главу партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов.
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Накануне в офисе и доме депутата прошли обыски. Ничего противозаконного не нашли. Медведчук заявил, что обвинения сфабрикованы по приказу власти и являются местью за его принципиальную позицию.

Депутат Верховной Рады Олег Волошин обратился в Европарламент с призывом дать оценку действиям Киева. Парламентарий назвал их репрессиями, которые противоречат ценностям демократии.

А в российской Госдуме увидели прямую связь между обвинениями в адрес Медведчука и недавним визитом на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена. В Думе считают, что гонения на политическую оппозицию в Киеве - результат "ручного управления" со стороны Вашингтона, передает "ТВ Центр".

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