Паника в Индии и "прививочный" туризм: ситуация с COVID-19 в мире

Индия обновила антирекорд по заболеваемости

В Европе с осторожностью снимают антиковидные ограничения. Правила въезда для иностранцев упростили в Германии. Отменить масочный режим к началу лета планируют в Словении. А в Сан-Марино запускают новый вид туризма. Страна готова поделиться запасами российского "Спутника V" с соседями.

Новое направление туризма - прививочный - начинает развивать Сан-Марино. Благодаря вакцинации российским "Спутником V" карликовая страна стала первой в Европе, победившей коронавирус. Новых больных в государстве нет, зато излишки препарата остались. С середины мая его смогут получить иностранцы.

Экстренное применение "Спутника Лайт" одобрил Бахрейн. В ходе клинических испытаний разработка российских учёных показала хороший результат.

Зато к британско-шведской "АстраЗенека" всё больше вопросов. Бразилия остановила вакцинацию среди беременных после того, как 35-летняя женщина получила укол и скончалась от инсульта.

Паника царит среди населения Индии. Страна поставила очередной антирекорд по числу летальных исходов. За сутки умерли 4205 человек. В больницах нет мест, дефицит лекарств. Люди в отчаянии готовы верить даже в то, что справиться с болезнью поможет навоз священного животного - коровы.

Увещевания врачей ни к чему не приводят. А цифры статистики пугают - три миллиона новых инфицированных за неделю.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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