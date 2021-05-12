ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Паника в Индии и "прививочный" туризм: ситуация с COVID-19 в мире

14:58
  • среда
  • 12 мая 2021

Индия обновила антирекорд по заболеваемости

В Европе с осторожностью снимают антиковидные ограничения. Правила въезда для иностранцев упростили в Германии. Отменить масочный режим к началу лета планируют в Словении. А в Сан-Марино запускают новый вид туризма. Страна готова поделиться запасами российского "Спутника V" с соседями.
Мишустин рассказал, сколько россиян привились от коронавируса

Новое направление туризма - прививочный - начинает развивать Сан-Марино. Благодаря вакцинации российским "Спутником V" карликовая страна стала первой в Европе, победившей коронавирус. Новых больных в государстве нет, зато излишки препарата остались. С середины мая его смогут получить иностранцы.

Экстренное применение "Спутника Лайт" одобрил Бахрейн. В ходе клинических испытаний разработка российских учёных показала хороший результат.

Зато к британско-шведской "АстраЗенека" всё больше вопросов. Бразилия остановила вакцинацию среди беременных после того, как 35-летняя женщина получила укол и скончалась от инсульта.

Паника царит среди населения Индии. Страна поставила очередной антирекорд по числу летальных исходов. За сутки умерли 4205 человек. В больницах нет мест, дефицит лекарств. Люди в отчаянии готовы верить даже в то, что справиться с болезнью поможет навоз священного животного - коровы.

Увещевания врачей ни к чему не приводят. А цифры статистики пугают - три миллиона новых инфицированных за неделю.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Ситуация с коронавирусом в Индии
Ситуация с коронавирусом в Индии
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
Ситуация с коронавирусом в Индии
Ситуация с коронавирусом в Индии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.