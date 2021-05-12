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Московских медсестер поздравили с профессиональным праздником

12:05
  • среда
  • 12 мая 2021

Зачастую они оказывают и моральную поддержку пациентам

Сегодня в мире отмечают День медицинской сестры - профессиональный праздник тех, кто одними из первых приходит нам на помощь. В Москве сотрудников отрасли поздравили в одной из детских городских поликлиник, сообщает "ТВ Центр".

Участники отметили незаменимость этих специалистов. Ведь именно они находятся в постоянном контакте с пациентами. И оказывают не только медицинскую помощь, но зачастую и моральную поддержку. Так, поступило предложение ввести звание московской медицинской сестры.

"Даже странно, что когда-то было время, что врач работал один, потому что медсестра - это руки врача, когда-то это ноги врача", - рассказала председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая.

"Это символ милосердия, это символ сопричастности, это символ доброты - это люди, которые обеспечивают уход за пациентом фактически. И, конечно, очень важно оценить их труд, чтобы и повысить престиж этой специальности", - отметила главврач ДГП №7 Елена Кац.

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