В Москве обсудили проблемы сортировки вторсырья

Важно изменить систему оплаты за уборку отходов

Экологичные способы решения проблемы сортировки вторсырья, а также экономические преимущества его возвращения в оборот. Эти и другие вопросы обсудили накануне в Москве в Экоцентре "Сборка", сообщает "ТВ Центр".

Участники отметили: граждане должны иметь возможность беспрепятственно сдавать сырьё рядом с домом. Не менее важно изменить и систему оплаты за уборку отходов. По мнению спикеров, региональные операторы должны получать средства за количество вывозимого мусора, а не по нормативу.

"Если бы люди у нас платили не по нормативу, а по факту, в зависимости от того, сколько мусора они реально произвели - это, действительно, было бы стимулом. Но сейчас они не только не могут сдать ни за деньги, ни бесплатно какой-то сортированный мусор. Они не могут изменить свою плату в большинстве случаев", - отметила член Общественной палаты России Светлана Разворотнева.

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