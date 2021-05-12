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В Москве вручили премии имени великого князя Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны

12:05
  • среда
  • 12 мая 2021

Кто стал лауреатом премии?

За выдающиеся заслуги в области милосердия и благотворительности. В Москве вручили Международные премии имени великих князей Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны - основательницы известной Марфо-Мариинской обители. Среди лауреатов - представители самых разных сфер и профессий, которых объединяет главное - беззаветное служение людям.

В этом зале те, кого называют подвижниками. Кто беззаветно предан своему делу. Игумения Смарагда - из Алапаевска. Она настоятельница монастыря, созданного рядом со зданием так называемой Напольной школы, где в 1918 году Великая княгиня Елизавета Фёдоровна провела два месяца накануне мученической гибели. В школе сейчас - музей. А в монастыре встречают паломников со всего мира.

Дело милосердия - дело великой княгини Елизаветы Федоровны продолжают и в Калининграде - в созданном в её честь женском монастыре.

Неслучайно среди лауреатов премии - министры культуры разных российских регионов. Национальный туристический проект "Императорский маршрут" по всей стране объединил места, тесно связанные с родом Романовых. И его создание в каждой области - это всегда научное исследование.

"Не просто отбирались места. Изучалась история, работали в архивах для того, чтобы это обязательно было достоверно. И вот такой маршрут родился, он включает и непосредственно Калугу, и другие населённые пункты", - рассказал министр культуры Калужской области Павел Суслов.

Премию традиционно вручают и людям творческим. Илмар Лапиньш уже 12 лет - главный дирижер Иркутского симфонического оркестра. Его коллектив много гастролирует по стране. И уже три раза выступал в Золотом зале Венской филармонии. А родственники композитора Георгия Свиридова доверили оркестру исполнение его Первой симфонии. Партитуру которой обнаружили недавно.

Лауреатами премии стали и преподаватели, военнослужащие, журналисты, руководители компаний, оказывающих благотворительную помощь.

"Это люди, которые посвящают себя служению Отечеству. Они такие же патриоты, такие же просветители, как великий князь Сергей Александрович и Елизавета Федоровна", - рассказала заместитель председателя Императорского православного палестинского общества Анна Громова.

Конечно, они возрождают и строят храмы, открывают музеи или создают новые туристические маршруты, не рассчитывая на премии и благодарности. Но многие в этом зале признавались - такие награды придают силы работать дальше.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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Вручение премии имени великого князя Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны
Вручение премии имени великого князя Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны
Вручение премии имени великого князя Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны
Вручение премии имени великого князя Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны
Вручение премии имени великого князя Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны
Вручение премии имени великого князя Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны
Вручение премии имени великого князя Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны
Вручение премии имени великого князя Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны
Вручение премии имени великого князя Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны
Вручение премии имени великого князя Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны
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