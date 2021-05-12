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Зрители ТВЦ за сутки смогли собрать деньги на лечение Артема Галкина

10:45
  • среда
  • 12 мая 2021

У мальчика - остеосаркома левой плечевой кости

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарит всех, кто не остался равнодушным и помог четырехлетнему Артёму Галкину из Вологды. Его историю мы рассказывали накануне.

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За прошедшие сутки удалось собрать всю необходимую сумму.

У мальчика - остеосаркома левой плечевой кости. Врачи смогли остановить развитие болезни, но, чтобы закончить лечение, Артему необходима операция по удалению опухоли кости и установке раздвижного эндопротеза. И теперь у семьи есть нужная для этого сумма.

Но у фонда есть и другие подопечные, помощь которым нужна как можно скорее.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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Артём Галкин
Артём Галкин
Артём Галкин
Артём Галкин
Артём Галкин
Артём Галкин
Артём Галкин
Артём Галкин
Артём Галкин
Артём Галкин
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