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Певец Влад Соколовский не может покинуть Израиль

10:52
  • среда
  • 12 мая 2021

В стране обострение конфликта с Палестиной

Певец Влад Соколовский рассказал поклонникам, что не может выехать из Израиля из-за конфликта страны с Сектором Газа. Музыканту и его семье приходится прятаться в убежище.

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Некоторое время назад Соколовский отправился в Израиль, чтобы навестить родственников. Вернуться на родину певец надеялся 11 мая. Но в результате обострения конфликта музыкант с трудом сумел достать билеты на 13 мая.

"Я был очень зол. Устроил там скандал. В итоге поменял билеты на 13 мая. У меня будет очень много пересадок, потратил кучу денег", - рассказал Соколовский.

Также он признался, что стал свидетелем событий в Тель-Авиве. Музыкант показал видео, где в небе видны летящие ракеты. "Когда звучит сирена, все встают около стен. Многие уходят в убежища", - отметил артист.

Он заявил, что исключением не стала и его семья – несколько часов им пришлось прятаться от обстрелов, не имея возможности вернуться в квартиру. "Многие из вас переживают, что я по три часа не выхожу на связь. Все нормально. Мы сидим, смотрим новости, следим за ситуацией", - добавил Соколовский.

Конфликт между Израилем и Палестиной резко обострился накануне после массовых столкновений палестинцев с израильскими силовиками на Храмовой горе в Иерусалиме. Этому предшествовало выселение нескольких арабских семей из восточной части города.

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