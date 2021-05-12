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Мишустин рассказал о переломе в борьбе с коронавирусом

10:25
  • среда
  • 12 мая 2021

Ситуация в стране улучшается

Ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается. 2021-й год должен стать переломным в борьбе с COVID-19, заявил премьер-министр. Михаил Мишустин отметил героический труд россиян.
Мишустин провел консультации с фракциями Госдумы

"Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано. Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией. Это - наша общая ответственность и совместная работа, которая не прекращается ни на минуту", - сказал российский премьер, выступая с ежегодным отчетом о деятельности правительства в Госдуме.

Мишустин подчеркнул, что улучшение не было бы возможным без героической работы россиян. Именно благодаря этому в моменты всплеска пандемии - осенью 2020 года и этой весной - в России удалось избежать жестких ограничительных мер.

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