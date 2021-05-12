Мишустин объявил о начале создания в России "санитарного щита"

Из пандемии нужно сделать выводы

Разные этапы вакцинации от коронавируса прошли уже более 24 миллионов россиян. Такую цифру назвал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Нам необходимо к концу года сформировать коллективный иммунитет. Очень важно, чтобы люди активнее прививались. Как человек, который сам перенес эту болезнь, еще раз рекомендую всем сделать прививку, прежде всего - старшему поколению, которое особенно уязвимо перед коронавирусом", - сказал премьер.

Мишустин также сообщил, что Россия приступила к созданию мощного "санитарного щита", чтобы не допустить в будущем повторения похожих на пандемию ситуаций. Слова премьера передает РИА Новости.

10 мая Владимир Путин сообщал, что от коронавируса привились уже 21,5 миллиона россиян. Такие результаты президент назвал "очень хорошими"

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