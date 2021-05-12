В России за сутки выявили 8217 заболевших коронавирусом

Выздоровели 8614 человек

В России за минувшие сутки выявили 8217 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2718. В Подмосковье за сутки заболели 734 человека.

Выздоровели за сутки 8614 человек. Скончались 355 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4905059 человек. Вылечились 4518529, умер 114331 заболевший.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 132,1 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 499256 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram