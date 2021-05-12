Программу туристического кешбэка продлили до конца 2021 года

Она пользуется большой популярностью
Программа туристического кешбэка продлена до конца 2021 года. О принятом кабмином решении сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство продлило ее до конца года", - сказал премьер, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
Мишустин отметил, что программа пользуется большой популярностью. Об этом премьеру говорили представители туристического бизнеса в разных регионах страны. По последним данным, около 1 миллиона россиян воспользовались туристическим кешбэком на общую сумму в 4 миллиарда рублей за время действия программы, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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