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Программу туристического кешбэка продлили до конца 2021 года

10:53
  • среда
  • 12 мая 2021

Она пользуется большой популярностью

Программа туристического кешбэка продлена до конца 2021 года. О принятом кабмином решении сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин поручил расширить туристический кешбэк для учащихся

"Правительство продлило ее до конца года", - сказал премьер, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

Мишустин отметил, что программа пользуется большой популярностью. Об этом премьеру говорили представители туристического бизнеса в разных регионах страны. По последним данным, около 1 миллиона россиян воспользовались туристическим кешбэком на общую сумму в 4 миллиарда рублей за время действия программы, передает ТАСС.

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