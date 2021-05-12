В России предложили награждать привитых от COVID-19 пассажиров

Люди могут получит скидки на поездки

В России могут ввести бонусы для пассажиров, сделавших прививку от коронавирусной инфекции. В Минтрансе уже приступили к изучению предложения.

В Общероссийском объединении пассажиров предложили всем крупным транспортным компаниям страны в период с 25 мая по 25 августа поощрить вакцинированных пассажиров. В качестве бонуса предлагается использовать купоны на сумму от 500 до 5 тысяч рублей, которые в дальнейшем можно будет потратить на поездки.

В письме, направленном в Минтранс, говорится о крупных транспортных организациях и авиакомпаниях, включая железнодорожное сообщение, каршеринг и такси, передают "Известия".

Отмечается, что транспортные компании заинтересованы в том, чтобы пассажиропоток как можно скорее вернулся к докоронавирусным значениям. Особенно этому поспособствует массовая вакцинация населения, которая позволит снизить риски очередной вспышки COVID-19.

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