Автошколы воспротивились дополнительным проверкам ГИБДД

В МВД предложили внести изменения в законодательство

Эксперты рабочей группы "Безопасность дорожного движения" аналитического центра при правительстве России обнаружили недочеты в поправках к законам "О полиции" и "О безопасности дорожного движения". Изменения ранее предложили в МВД.

Согласно инициативе, сотрудники ГИБДД смогут регулярно устраивать в автошколах проверки на соответствие лицензии. Сейчас инспекция оборудования, классов и площадок возможна при получении лицензии и контроля со стороны Рособрнадзора.

Глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева считает, что новые правила могут оказаться для автошкол "двойным административным прессом".

"Это повлечет отвлечение сотрудников ГИБДД от своей непосредственной деятельности, что при регулярном сокращении их штатной численности приведет к невозможности нормально и своевременно исполнять обязанности", - уверена она.

Против выступила и президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. По ее словам, участие полицейских в проверках идет вразрез с существующими законами "Об образовании", "О лицензировании отдельных видов деятельности" и другими документами, передает "КоммерсантЪ".

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