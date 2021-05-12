Восьмерых пострадавших при стрельбе в Казани отправят на лечение в Москву

Решение принято после консилиума врачей

Восемь пострадавших во время стрельбы в казанской школе №175 будут отправлены на лечение в Москву. В их числе трое взрослых и пятеро детей, сообщила заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

"При промежуточных итогах консилиума … принято решение эвакуировать в Москву троих взрослых и пятерых пострадавших детей", - сказала Фазлеева на пресс-конференции.

11 мая в школе №175 в Казани раздались выстрелы. Огонь открыл бывший ученик этого образовательного учреждения. Девять человек погибли, пострадали 23 человека. Нападавшего задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Расследование ведет центральный аппарат СК, передает РИА Новости.

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