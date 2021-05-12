Москвичам посоветовали готовиться к аномальной жаре

В столице рекордно потеплеет на следующей неделе

Начавшееся в столичном регионе потепление никуда не уйдет, а будет только нарастать. На следующей неделе в Москве ожидается аномальная для этого времени года жара, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Характер погоды у нас изменится на следующей неделе. Эта волна теплого воздуха - она не то, что не покинет нас, она еще будет усиливаться. Хотя без кратковременных дождей различной интенсивности у нас не обойдется", - цитирует Позднякову РИА Новости.

По прогнозам синоптика, в выходные в Москве ожидается до плюс 22 градусов – это уже на 4-5 градусов выше нормы. А 17 мая воздух в столице прогреется до 25-27 градусов. Москвичам советуют подготовиться к такой погоде.

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