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Москвичам посоветовали готовиться к аномальной жаре

11:50
  • среда
  • 12 мая 2021

В столице рекордно потеплеет на следующей неделе

Начавшееся в столичном регионе потепление никуда не уйдет, а будет только нарастать. На следующей неделе в Москве ожидается аномальная для этого времени года жара, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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"Характер погоды у нас изменится на следующей неделе. Эта волна теплого воздуха - она не то, что не покинет нас, она еще будет усиливаться. Хотя без кратковременных дождей различной интенсивности у нас не обойдется", - цитирует Позднякову РИА Новости.

По прогнозам синоптика, в выходные в Москве ожидается до плюс 22 градусов – это уже на 4-5 градусов выше нормы. А 17 мая воздух в столице прогреется до 25-27 градусов. Москвичам советуют подготовиться к такой погоде.

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