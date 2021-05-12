Названы причины отказа во въезде в Англию для россиян

В британском посольстве советуют следить за изменениями в правилах

Россиянам откажут во въезде в Англию, если они воспользуются стыковочными рейсами из стран, внесенных Лондоном в "красный список". О правилах посещения страны, введенных в связи с распространением коронавируса, напомнило посольство Великобритании в России.

"Так как органы власти России приостановили прямое авиасообщение между Россией и Великобританией до 1 июня, многие пользуются альтернативными маршрутами с пересадкой в третьих странах", - напоминает британская дипмиссия.

В посольстве отметили, что правительство Великобритании опубликовало списки стран, к которым применяются разные правила въезда в Англию. Списки разделили на зеленый, янтарный и красный - в соответствии с эпидемиологической ситуацией в этих государствах.

Россия находится в янтарном списке, правила для прибывающих в Англию россиян не изменились. Для въезда в Великобританию необходимы обязательный отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до отправления, а также заполненная не ранее, чем за 48 часов Passenger Locator Form. Кроме того, нужно забронировать тесты на COVID-19, которые необходимо сдать на 2-й и 8-й дни после прибытия в Англию, в течение 10 дней необходимо соблюдать режим самоизоляции.

В то же время, поскольку граждане России сейчас пользуются стыковочными рейсами, есть опасность столкнуться с отказом на въезд в страну. Это произойдет, если турист прибудет рейсом из страны, внесенной в красный список. Перечень этих государств постоянно обновляется, так что лучше предварительно ознакомиться с эти документом, передает РИА Новости со ссылкой на телеграмм-канал британской дипмиссии.

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