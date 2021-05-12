Мишустин назвал жадность причиной роста цен на продукты

Премьер обвинил некоторых производителей в недобросовестности

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что причина роста цен на социально значимые продукты кроется в жадности ряда производителей и торговых сетей.

По словам главы правительства, многие производители не захотели отказываться от собственной выгоды и подняли цены внутри страны вслед за мировыми.

"И здесь важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей", - сказал Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что у правительства в запасе есть достаточно инструментов, чтобы "обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах", передает РЕН ТВ.

"Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут в России", - добавил Мишустин.

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