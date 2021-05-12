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Мишустин: господдержка россиян в пандемию составила 2,5 трлн рублей

14:46
  • среда
  • 12 мая 2021

Премьер представил в Госдуме ежегодный отчет о работе правительства

Пандемия внесла серьезные коррективы в деятельность всех отраслей, и решения приходилось принимать практически в круглосуточном режиме. Самых тяжелых сценариев удалось избежать, и этот год, по словам Мишустина, станет переломным в борьбе с коронавирусом. Россияне не остались один на один перед лицом кризиса - правительство обеспечило прямые выплаты семьям с детьми, льготные кредиты для бизнеса, поддержку рынка труда и занятости.
Мишустин назвал жадность причиной роста цен на продукты

"На дополнительную поддержку граждан было направлено более чем 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения, это выше 10 процентов всего федерального бюджета страны. Но вопрос не в том, сколько денег потратили, а насколько своевременной, адресной, эффективной была такая помощь. Во время коронавируса мы поддержали выплатами каждую вторую семью в стране. В них растут свыше 28 млн детей", - заявил Мишустин.

Впервые в современной истории практически без потерь кризис прошла строительная отрасль. Говоря о планах, Михаил Мишустин отметил - глобальное обновление ждет научную сферу. Интернет до конца года появится во всех поселениях страны, где живут минимум 250 человек, сообщает "ТВ Центр".

Представители фракций задали свои вопросы премьер-министру. Речь зашла и о борьбе с выводом финансов за рубеж - это наносит удар по экономике. По словам главы кабмина, ситуация требует пересмотра налоговых соглашений с другими странами.

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