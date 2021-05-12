Мишустин: господдержка россиян в пандемию составила 2,5 трлн рублей

Премьер представил в Госдуме ежегодный отчет о работе правительства

Пандемия внесла серьезные коррективы в деятельность всех отраслей, и решения приходилось принимать практически в круглосуточном режиме. Самых тяжелых сценариев удалось избежать, и этот год, по словам Мишустина, станет переломным в борьбе с коронавирусом. Россияне не остались один на один перед лицом кризиса - правительство обеспечило прямые выплаты семьям с детьми, льготные кредиты для бизнеса, поддержку рынка труда и занятости.

"На дополнительную поддержку граждан было направлено более чем 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения, это выше 10 процентов всего федерального бюджета страны. Но вопрос не в том, сколько денег потратили, а насколько своевременной, адресной, эффективной была такая помощь. Во время коронавируса мы поддержали выплатами каждую вторую семью в стране. В них растут свыше 28 млн детей", - заявил Мишустин.

Впервые в современной истории практически без потерь кризис прошла строительная отрасль. Говоря о планах, Михаил Мишустин отметил - глобальное обновление ждет научную сферу. Интернет до конца года появится во всех поселениях страны, где живут минимум 250 человек, сообщает "ТВ Центр".

Представители фракций задали свои вопросы премьер-министру. Речь зашла и о борьбе с выводом финансов за рубеж - это наносит удар по экономике. По словам главы кабмина, ситуация требует пересмотра налоговых соглашений с другими странами.

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