В Госдуме прокомментировали обвинения против Медведчука

Медведчук назвал обвинения против него политической расправой

Украинский политик Виктор Медведчук, которого подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов, сегодня намерен явиться к Генпрокурору для участия в следственных действиях. Ранее глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвал выдвинутые против него обвинения политической расправой. Между тем, в российской Госдуме увидели прямую связь между обвинениями в адрес Медведчука и недавним визитом на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена.

На беззаконие Виктор Медведчук намерен отвечать строго по закону, а именно, отстаивать свою невиновность во всех инстанциях. И начать собирается с Генпрокуратуры. Об этом сегодня сообщили адвокаты Камиль Кирпичев и Людмила Чередниченко.

Обыски в доме и офисе Виктора Медведчука начались накануне утром и продолжались до вечера. Все было обставлено как настоящая спецоперация - сотрудники прокуратуры, бойцы подразделения "Альфа" и странная таинственность - заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой, которое она сделала для общества, но почему-то в "Фейсбуке":

"Сегодня в результате всеобъемлющей и кропотливой работы, проведенной нами совместно с сотрудниками правоохранительных органов, Медведчуку Виктору Владимировичу и Козаку Тарасу Романовичу выдвинуты подозрения в совершении государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории автономной республики Крым".

Как практически сразу отметили наблюдатели, депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" - очередная мишень киевских властей по главе с президентом Зеленским. Хотя гонения начались уже давно, когда отключили оппозиционные каналы 112 Украина", NewsOne и ZIK. А против граждан Украины Медведчука и Козака ввели персональные санкции - случай беспрецедентный. Теперь лидеру "Оппозиционной платформы" вменяют в вину некое разграбление нацресурсов в российском Крыму, хотя на самом деле он всего лишь сотрудничал с работающими там компаниями. А еще Медведчук, якобы, скрывается от правосудия и уже покинул Украину.

По словам Виктора Медведчука, все происходящее является ничем иным, как расправой властей за его политические взгляды. Ведь даже при обысках ничего противозаконного не нашли. Депутат Верховной Рады Олег Волошин обратился в Европарламент с призывом дать оценку действиям Киева. Парламентарий назвал их репрессиями, которые противоречат ценностям демократии. А в российской Госдуме увидели прямую связь между обвинениями в адрес Медведчука и недавним визитом на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена. В Думе считают, что гонения на политическую оппозицию в Киеве - результат "ручного управления" со стороны Вашингтона.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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