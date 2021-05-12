Врач назвал одну из основных причин смертности у людей моложе 50 лет

Чаще всего причиной смерти становятся сердечно-сосудистые болезни, травмы и онкология

В России травмы – третья причина смертности людей моложе 50 лет, первые две строчки занимают сердечно-сосудистые заболевания и онкология. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии СПб ГМУ имени академика И. П. Павлова Александр Дулаев.

Он отметил, что порядка 70% тяжелых множественных травм люди получают в ДТП. При этом процент летальности при подобных повреждениях составляет от 25% до 45%.

"По этому показателю наша страна сейчас сравнялась с США (10 человек на 100 тысяч населения в 2020 году – прим. ред.). Самая же низкая смертность при ДТП — в Израиле и Финляндии: около 4 человек на 100 тысяч населения", - заявил Дулаев.

Врач подчеркнул, что за последние несколько лет в России значительно снизилась смертность в ДТП. По его словам, этому поспособствовала государственная программа борьбы с дорожным травматизмом, в рамках которой в стране появилась трехуровневая система травмоцентров, которые круглосуточно готовы принимать пациентов с разной тяжестью травм, передает "Вечерняя Москва".

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