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Москвичи несут цветы к зданию представительства Татарстана

15:02
  • среда
  • 12 мая 2021

У здания образовался стихийный мемориал

Второй день москвичи несут цветы и мягкие игрушки к зданию представительства Республики Татарстан в Москве, чтобы почтить память погибших при стрельбе в казанской гимназии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Люди ставят и зажигают свечи, оставляют записки. Некоторые заполняют книгу соболезнований. Сегодня в Москву на лечение доставят пятерых детей и троих взрослых пострадавших накануне.

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