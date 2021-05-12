Москвичи несут цветы к зданию представительства Татарстана

У здания образовался стихийный мемориал

Второй день москвичи несут цветы и мягкие игрушки к зданию представительства Республики Татарстан в Москве, чтобы почтить память погибших при стрельбе в казанской гимназии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Люди ставят и зажигают свечи, оставляют записки. Некоторые заполняют книгу соболезнований. Сегодня в Москву на лечение доставят пятерых детей и троих взрослых пострадавших накануне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram