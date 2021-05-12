Мусульмане готовятся отметить Ураза-байрам

Верующим рекомендовано провести этот день дома

В четверг мусульмане будут отмечать один из своих главных праздников - Ураза-байрам, которым завершается священный месяц Рамадан. Из-за угрозы распространения коронавируса в этом году богослужения пройдут в особом режиме, передает "ТВ Центр".

Верующим рекомендовано провести этот день дома, несмотря на поэтапное снижение мер, связанных с пандемией. В мечетях города, а также на прилегающих территориях и на альтернативных площадках коллективные богослужения отменены.

Но праздничный намаз можно будет увидеть онлайн, в прямом эфире из Московской Соборной мечети. Причём, не только на телеканалах, но и на официальных сайтах религиозных организаций, а также в соцсетях.

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