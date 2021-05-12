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В НИИ им. Склифосовского девушке восстановили лицо с помощью 3D-принтера

15:13
  • среда
  • 12 мая 2021

Московские медики полностью восстановили кости черепа

Врачи Института Склифосовского провели сложнейшую операцию и вернули пациентке возможность жить полноценно. Молодая женщина попала в страшную аварию, от последствий которой местным врачам так и не удалось её избавить.
В травматологии ГКБ №13 пациенту восстановили ногу после аварии

Найти специалистов, которые решились бы избавить её от последствий страшной автокатастрофы, Алина Яппарова из Башкирии уже отчаялась. Впадина от травмы на лбу и сместившийся левый глаз изменили лицо 22-летней женщины до неузнаваемости.

Когда швы зарубцевались, Алине стало больно даже моргать. Внутрь образовавшегося отверстия в кости черепа стал западать лоскут кожи со лба, задевая оболочку головного мозга. Помочь девушке взялись в столичном НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

"Учитывая локализацию костного дефекта и распространение его на несколько отделов черепа, мы решили сделать операцию бригадой не только нейрохирургов, но и с участием челюстно-лицевых хирургов. У нас есть такая возможность, когда при сложных дефектах мы привлекаем наших штатных достаточно профессиональных челюстно-лицевых хирургов, лор-врачей, офтальмологов", - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Александр Природов.

Заделать огромное отверстие в черепе и восстановить глазницу медики решили при помощи современного реконструктивного эндопротеза. В специальной программе на компьютере создается индивидуальная модель точно по форме поврежденной кости, которая затем распечатывается на 3D принтере и вживляется пациенту.

"Материал, из которого изготавливается пластина - это титан. Титан гипоаллергенный, он не вызывает никакого отторжения окружающими тканями. На последнем этапе операции, когда у нас уже полностью установлена пластина, зафиксирована винтами, мы точно также на место устанавливаем этот кожный лоскут и никаких последствий, в принципе, это не оставляет", - рассказала челюстно-лицевой хирург НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Ксения Кудрячевская.

Сложнейшая операция продолжалась около четырех часов. Почти сразу, как девушка отошла от наркоза, она почувствовала, что все боли и неприятные ощущения в области лба и глаза прошли.

Оперативный доступ к поврежденным органам медики специально сделали таким образом, чтобы следы швов после хирургического вмешательства в будущем были незаметны под волосами. Алине ещё потребуется помощь ортодонтов, а также косметологов, чтобы устранить старый шрам от первой операции. Но теперь для неё это всего лишь мелочи

Свой успешный опыт при проведении таких сложных челюстно-лицевых операций сами медики объясняют возможностью экстренно создавать мультидисциплинарные бригады специалистов под каждого из пациентов. Только за прошлый год в главном столичном НИИ скорой помощи провели около 200 реконструктивных хирургических вмешательств на костях черепа.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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