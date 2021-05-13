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Стартовал эксперимент по разгрузке станции метро "Выхино"

15:14
  • четверг
  • 13 мая 2021

Как он работает?

На Казанском направлении железной дороги стартовал эксперимент. Там снизили цены в электричках, которые ходят от 20 областных платформ, начиная от станций "Ипподром" и "Вялки", в сторону Москвы. Тариф будет единый, сообщает "ТВ Центр".

Цель - разгрузить "Выхино", через которое стали ездить больше пассажиров после запуска на Таганско-Краснопресненской линии метро акции "Время ранних". Важно, что скидка на электричку действует только при поездке в Москву и при условии покупки билета "Туда-обратно". Эксперимент продлится до 2 июля.

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Электричка
Электричка
Электричка
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