Стартовал эксперимент по разгрузке станции метро "Выхино"

Как он работает?

На Казанском направлении железной дороги стартовал эксперимент. Там снизили цены в электричках, которые ходят от 20 областных платформ, начиная от станций "Ипподром" и "Вялки", в сторону Москвы. Тариф будет единый, сообщает "ТВ Центр".

Цель - разгрузить "Выхино", через которое стали ездить больше пассажиров после запуска на Таганско-Краснопресненской линии метро акции "Время ранних". Важно, что скидка на электричку действует только при поездке в Москву и при условии покупки билета "Туда-обратно". Эксперимент продлится до 2 июля.

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