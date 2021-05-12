Опасная игра: как бороться с зацеперами

Нельзя пытаться самостоятельно остановить экстремала

Погибнуть или стать инвалидом. Десятки подростков и молодых людей в жажде риска и сомнительных лайков каждый год получают серьёзные травмы, пытаясь прокатиться на крыше электрички. Пока штрафы за рискованное хобби несопоставимы с его последствиями, и как бороться с зацеперами никто не знает. А вот пытаться остановить экстремала самостоятельно и вовсе не стоит. Почему?

Мальчик лет 12 растерянно мечется на подножке хвостовой кабины электрички. Его приятель едва держится на руках, чтобы не сорваться вниз. Увидев эти кадры в кабинете у следователей, разыскавших малолетних экстремалов через день после публикации видео в сети, родители подростков испытали шок.

Гораздо чаще о том, что дети выбрали для себя столь опасное увлечение, взрослые узнают, лишь столкнувшись с его последствиями.

Они гибнут под колесами поездов, сгорают заживо от разрядов в тысячи вольт. Порой, это происходит в режиме интернет-стримов на глазах у соратников по зацепингу. Но количество желающих испытать себя на прочность железной дорогой с годами не уменьшается.

Это шоу с пантографом на крыше пригородной электрички для нескольких сотен человек завершилось как минимум опозданием. Ведь по регламенту МЖД при обнаружении людей на внешних частях электропоезда, его бригада и другие сотрудники железной дороги обязаны предпринять меры для остановки состава. И такие остановки на пригородных направлениях случаются регулярно.

Если же зацепер пострадает в результате несчастного случая, то дальнейшая работа целого направления может оказаться заблокированной на несколько часов.

Нередко пытаясь спасти экстремалов, участливые граждане и сами могут стать косвенными виновниками несчастного случая. Сообщить о зацеперах проще всего звонком на горячую линию ОАО "РЖД" или в экстренную службу по номеру 112. Там заявку примут и передадут органам транспортной полиции и железнодорожникам.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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