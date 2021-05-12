Выдававшую поддельные медсправки клинику накрыли в "Шереметьево"

Такие справки дают возможность иностранцам въехать в Россию

Пограничная служба ФСБ аэропорта "Шереметьево" выявила частную клинику, где иностранцам продавали фальшивые справки для въезда в Россию. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По данным спецслужбы, там выписывали поддельные направления на различные медицинские услуги, в том числе на операции. Пустые бланки, чеки и печати оперативники обнаружили в одном из московских офисов. Такие документы дают возможность пересечь границу нашей страны даже в условиях пандемии. Кроме того, удалось найти базу и самих клиентов.

"У руководителя частной медицинской клиники изъято более 100 справок-приглашений на оказание медицинских услуг, печати и штампы, а также клиентская база иностранцев, намеревавшихся приобрести подложные документы. Проводится разбирательство по результатам будет принято процессуальное решение", - сообщила официальный представитель ОПК ФСБ России в "Шереметьево" Наталья Фоминых.

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