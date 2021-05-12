В Луховицах ликвидировали нарколабораторию

Изъято более 5 кг наркотиков

Крупную нарколабораторию ликвидировали полицейские в подмосковных Луховицах. Четверо приезжих из Украины арендовали здание бывшего автосервиса и наладили там производство опасного синтетического средства - мефедрона, сообщает "ТВ Центр".

Оперативники изъяли 5,5 килограмма этого вещества. Кроме того, в помещениях обнаружили сырье, сотни канистр с реактивами, коробки с пищевой солью и оборудование. Полученный наркотик злоумышленники сбывали в Московской области.

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