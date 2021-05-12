Утиные домики появились в парке "Кузьминки-Люблино"

Почему утки блуждают по столице и что делать, если у вас на пути оказалась кряква?

Домики для диких уток установили в среду в парке "Кузьминки-Люблино". И хотя яркие шале специалисты разместили в самом популярном у птиц месте, занимать новое жильё пернатые пока не торопятся. Кстати, встретить уток сейчас можно в любом районе города - на улице, во дворе, парковке и даже у магазина.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой

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