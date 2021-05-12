Названы побочные эффекты вакцины "Спутник Лайт"

Препарат эффективен против всех штаммов коронавируса

Особенных осложнений после введения вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" не выявлено. Единственный зафиксированный побочный эффект – обычное повышение температуры, рассказал российский вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи Федор Лисицын.

"Никаких осложнений пока, кроме обычного повышения температуры у 7%, ...нет", - заявил Лисицын в эфире телеканала "Доктор". Врач пояснил: побочный эффект объясняется тем, что этот препарат – фактически, первый компонент вакцины "Спутник V".

"Спутник Лайт" - однокомпонентная вакцина, зарегистрированная в России в начале мая. Исследования установили, что эффективность препарата составляет 79,4%. Это выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат эффективен против всех новых штаммов коронавируса, передает РИА Новости.

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