"Ни инфраструктуры, ни совести": Володин раскритиковал внутренний туризм

Он считает, что российские курорты оказались не готовы к наплыву отдыхающих

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России нет достойной инфраструктуры для организации туризма внутри страны. Также он обвинил в отсутствии совести тех, кто занимается приемом отдыхающих.

При этом Володин подчеркнул, что сложившуюся ситуацию еще можно исправить, передает РИА Новости.

"Уходим в тему туризма, потому что проблемы, никто не оставался в стране (на отдых). Сейчас стали оставаться – столкнулись с тем, что нет ни инфраструктуры, ни совести у тех, кто должен заниматься приемом гостей, заниматься отдыхом. Но это опять поправимо, все от нас зависит", - сказал парламентарий.

Ранее Михаил Мишустин сообщил о продлении программы туристического кешбэка до конца текущего года. На сегодняшний день около 1 миллиона россиян воспользовались туристическим кешбэком на общую сумму в 4 миллиарда рублей.

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