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Эрдоган в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи со стрельбой в Казани

13:27
  • среда
  • 12 мая 2021

Он пожелал выздоровления пострадавшим

Владимир Путин и Реджеп Эрдорган в среду поговорили по телефону. Одной из тем стала стрельба в Казани. Турецкий лидер попросил своего российского коллегу передать слова сочувствия семьям погибших.

Еще одной темой стала борьба с коронавирусом. В разговоре с Эрдоганом Путин подтвердил готовность России обеспечить поставки в Турцию вакцины "Спутник V". В ближайшее время в Москву приедет турецкая делегация для обсуждения деталей.

Также президенты России и Турции обсудили обострение ситуации в Восточном Иерусалиме. Путин и Эрдоган высказали обеспокоенность в связи с происходящим.

"При этом отмечена принципиальная позиция России и Турции в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта на основе общепризнанных международно-правовых норм, а также особая роль "квартета" международных посредников (Россия, ЕС, ООН, США) в содействии переговорному процессу", - говорится в сообщении Кремля.

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