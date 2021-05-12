Сан-Марино начинает кампанию для желающих привиться "Спутником V" туристов

Вакцинироваться можно будет с 17 мая

Кампанию прививочного туризма для желающих вакцинироваться российским препаратом от коронавируса "Спутник V" открывает государство Сан-Марино. Как сообщил министр туризма страны Федерико Педини Амати, стартует вакцинация 17 мая.

"Благодаря вакцине "Спутник V" сможем запустить кампанию по вакцинному туризму. Есть возможность вакцинировать не живущих в Сан-Марино, не являющихся резидентами Италии, вакциной "Спутник V", - заявил министр на брифинге в среду.

Педини Амати напомнил, что в Сан-Марино – государстве, расположенном на территории Италии - в настоящее время нет госпитализированных больных коронавирусом. Что же касается прибывающих в страну туристов, то они смогут вакцинироваться двумя дозами вакцины "Спутник V" максимум в течение 28 дней после прибытия. Первую дозу нужно получить в течение первой недели, передает "Интерфакс".

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