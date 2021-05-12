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Координатор "ЛизаАлерт" Леонов: необходимо проверять владельца оружия, совершившего правонарушение

13:59
  • среда
  • 12 мая 2021

Следует тщательнее контролировать безопасность в школах

Владельцы оружия, совершившие правонарушения, должны контролироваться особым образом, считает координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов. По его словам, это поможет снизить риск новых преступлений.

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"Если о личности человека приходят какие-то сигналы – вождение в нетрезвом виде, какие-то иные серьезные правонарушения, например, драки - то давайте посмотрим, есть ли у него оружие и выясним - нужно ли оно ему", - предложил Леонов.

Он подчеркнул, что для этого необходимо ввести дополнительные протоколы безопасности и изменения в законодательстве, а также проверить уровень безопасности в школах. Леонов отметил, что это должно делаться системно, а не "по случаю".

Также координатор "ЛизаАлерт" добавил, что необходимо систематизировать сведения о наличии оружия у правонарушителей. "Давайте возьмем тех, кому выдано разрешение, и возьмем их протоколы об их нарушениях. И сведем эту информацию. Если этот человек каждую неделю попадает в отделение полиции за какие-то правонарушения, а у него дома дробовик, то зачем?" - заявил Леонов.

11 мая 19-летний бывший ученик школы в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Молодой человек шел по улицам, не скрывая оружие. Зайдя через главный вход, он начал стрелять с порога. Позднее выяснилось, устроивший стрельбу имел лицензию на оружие. По данным властей Татарстана, в результате трагедии погибли девять человек, из них семеро детей. 12 мая пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ после ЧП в Казани поручил срочно проработать вопрос об ужесточении правил оборота оружия.

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Координатор "ЛизаАлерт" Леонов: Необходимо проверять владельца оружия, совершившего правонарушение
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